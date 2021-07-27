إنريكو ليتّا: على روما وبروكسل مساعدة تونس لإستعادة النظم الديمقراطية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حث الامين العام للحزب الديمقراطي الايطالي، إنريكو ليتّا حكومة بلاده والاتحاد الاوروبي على “فعل كل ما هو ممكن”، لمساعدة تونس على إستعادة “النظم الديمقراطية”.

وكتب زعيم الحزب، الذي ينتمي للإئتلاف الحاكم الموسع الداعم لحكومة ماريو دراغي، في تغريدة الثلاثاء على منصة (تويتر) “تونس أمام مفترق طرق دراماتيكي. فإما أن تعود دولة القانون والديمقراطية أو أن ‘المحصلة المصرية’ على الأبواب”. واضاف “يتعين تجنبها بأي ثمن، وفعل كل ما هو ممكن، أيضا من جانب إيطاليا ومن جانب الاتحاد الأوروبي لإستعادة النظم الديمقراطية”.

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