كاهن إيطالي: جمود لا يحتمل إزاء قضية الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – ندد كاهن إيطالي بـ”الجمود واللامبالاة التي لا تطاق من جانب الحكومات الأوروبية ومؤسسات المجتمع الأوروبي” على صعيد المهاجرين، ودعا بقوة إلى إنهاء “المجزرة” التي تحدث في مياه المتوسط كل يوم.

وأعرب رئيس مركز أستاللي اليسوعي لخدمات المهاجرين في روما، الأب كاميللو ريبامونتي، على وجه الخصوص، عن “التعازي للـ57 ضحية المؤكدة لحادث غرق سفينة أمس قبالة سواحل ليبيا، من بينهم ما لا يقل عن 20 امرأة وطفلين”.

وقال الأب ريبامونتي: “نشعر بالحزن لنهاية المأساوية لهؤلاء الأشخاص الفارين من ليبيا ومن بلدانهم الأصلية”. وأوضح أن “تقاعس الحكومات والمؤسسات المجتمعية الأوروبية ولامبالاتها غدا أمراً لا يطاق”، والتي “أمام الزيادة الكبيرة في أعداد الضحايا العام الماضي لا تعتبر مُلحًا وذا أولوية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لمذبحة المهاجرين”.

وطالب الكاهن اليسوعي مرة أخرى، بـ”قطع التمويل عن ليبيا وتخصيصه للسياسات التي تسمح أخيرًا بهجرة قانونية وآمنة”.