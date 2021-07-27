البعثة الاممية لدى ليبيا: التوافق بشأن الميزانية خطوة تجاه التسوية السياسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حث الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية للجنة المتابعة الدولية الخاصة بليبيا، “حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والجهات الليبية الفاعلة الأخرى، على إيجاد حلول وسط تتسم بالواقعية ووضع الأسس لتدابير تساعد في المضي قدماً في توحيد البلاد وتقديم الخدمات للشعب الليبي”.

ووفق بيان صدر عن بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا الثلاثاء، فإن رؤساء المجموعة ممثلين بمنسق البعثة ريزدون زيننغا، وسفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، والمبعوث الأمريكي الخاص السفير ريتشارد نورلاند، والسفير المصري ثروت سليم إلتقوا في 26 تموز/يوليو الجاري رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي “لمناقشة أزمة الميزانية وبحث الخيارات المتاحة لتلبية الاحتياجات الملحة للبلاد”

وأشار الرؤساء المشاركون إلى أن “إحراز تقدم في الميزانية يمكن أن يكون بمثابة خطوة مهمة نحو تسوية سياسية إضافية وتوافق في الآراء تبرز الحاجة إليهما بشكل ملحّ في هذه المرحلة من العملية السياسية”، مجددين “دعم المجتمع الدولي للمساعدة في الدفع قدماً بهذه الجهود”.