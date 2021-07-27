الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بالتراجع عن قراراتها بشأن فاروشا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالب الاتحاد الأوروبي تركيا بالتراجع عن كل قراراتها الأحادية الجانب المتخذة بشأن منطقة فاروشا القبرصية منذ تشرين الأول/أكتوبر عام 2020.

وعبر الاتحاد في بيان صدر اليوم عن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، عن إدانته ورفضه لكل الخطوات الأحادية الجانب التي أعلنت عنها تركيا في 20 تموز/يوليو الحالي حول إعادة فتح منطقة فاروشا المغلقة في جزيرة قبرص.

وأشار بوريل في بيانه الصادر نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى تمسك الاتحاد بقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بهذه المنطقة، كون “إن أي تسوية لوضع هذه المنطقة بدون سكانها أمر غير مقبول”، وفق نص البيان.

ويحمل الأوروبيون تركيا المسؤولية كاملة عما يحصل في منطقة فاروشا، مطالبين أنقرة برفع كافة القيود المفروضة على حركة قوات حفظ السلام الأممية في هذه المنطقة.

وشدد بوريل على ضرورة أن تمتنع تركيا عن أي إجراء أحادي الجانب واستفزازي من شأنه عرقلة تسوية وضع جزيرة قبرص المقسمة منذ عام 1974، تحت مظلة الأمم المتحدة ووفق قراراتها.

كما يرفض الاتحاد الأوروبي الخطاب التركي بشأن حل الدولتين في جزيرة قبرص، معبراً عن استعداده العمل من أجل الدفاع عن مصالح دوله الأعضاء.

وكانت إعلانات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن فتح مدينة فاروشا، أثناء زيارته لها في ال 20 من الشهر الحالي قد أثارت غضب الاتحاد الأوروبي وأطراف دولية واستدعت عقد مشاورات لمجلس الأمن الدولي لإعادة التأكيد على أهمية تسوية وضع الجزيرة تحت المظلة الأممية.

