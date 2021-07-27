ناشطة سياسية: الوباء أدى إلى تفاقم الاختلافات الإقليمية في تونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأت ناشطة سياسية أن وباء كوفيد 19 قد “أدى إلى تفاقم الاختلافات الإقليمية” في تونس أيضاً، “لأنه أصاب المناطق المهمشة تقليديًا في الداخل والجنوب”، أكثر من غيرها.

وأضافت سارة يركس من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أن “علينا ألا ننسى أيضاً أن حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي التونسي يأتي من الاقتصاد غير الرسمي”، وبالتالي “لا يتمتع جزء كبير من السكان حتى بالحماية الاجتماعية التي من النادر ما تكون متاحة”.

أما بالنسبة لأخصائية أبحاث الهجرة في مؤسسة (Impact Initiatives) السويسرية، ديانا إيرينغ، فقد “أبرزت جائحة كوفيد 19 الأزمة السياسية والاقتصادية التي أدت بالفعل إلى انتشار الشعور بخيبة الأمل”.

وذكرت أن “الائتلاف الحاكم الواسع الذي تولى السلطة عام 2019، لم يتمكن من التصرف بشكل حاسم بشأن القضايا الخلافية الرئيسية”، وقد “كانت البلاد في وضع اقتصادي أسوأ في عام 2019 مما كانت عليه في عام 2010، أي العام الذي سبق ثورة الياسمين”.

ولفتت إيرينغ إلى أن “الوباء قد أبرز بعض الديناميات، كالاستجابة السياسية على انتشار الفيروس كانت بطيئة، الخسائر في صناعة السياحة، وهي قطاع رئيسي للتوظيف، كانت فادحة”. لهذا السبب، شددت على أنه من المتوقع حدوث “زيادة في الهجرة غير النظامية”.

من جانبها، نوهت جوليا تشيميني، من جامعة بولونيا، كيف أن “الوحدات العسكرية أمام البرلمان التونسي، التي كانت بين الحشود التي استقبلت مبادرة الرئيس سعيد، تناجي انقلاب السيسي في مصر عام 2013”.

وأشارت تشيميني إلى أن “حزب النهضة الإسلامي يخشى الآن العودة إلى ماضٍ من القمع والإقصاء عن السياسة، أكثر من خوفه من الغضب الشعبي”. وشددت على أن “جزءاً كبيراً من مستقبل تونس سيعتمد على الكيفية التي يقرر بها حزب النهضة ردة فعله”.

وعلقت فيديريكا تزويا من (Reset DOC) على مبادرة الرئيس قيس سعيد، قائلة إنها “تخاطر بتوجيه الضربة القاضية على التجربة الديمقراطية في تونس”، التي “تضررت بالفعل من جراء أزمة شملت مستويات متعددة”.