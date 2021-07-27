منظمة إنسانية: 35 مهاجراً يواجهون مخاطر في المياه المالطية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت منظمة إنسانية إن “هناك قارباً آخر، يحمل على متنه 35 مهاجراً، يواجه مخاطر في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط”.

وقد تم إطلاق هذا الإنذار من قبل مشروع (Alarm Phone) الانساني التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، والذي أوضح أن “القرب بيحر في منطقة البحث والانقاذ المالطية”.

وكتب المشروع الإنساني على (تويتر) أن: “السلطات المالطية طلبت من سفينة (سونغا إيريديوم) التجارية البقاء جاهزة للتدخل”. واختتم بالقول “نأمل ألا تسهل السلطات عملية عودة غير قانونية لهؤلاء المهاجرين إلى ليبيا، بل عملية إنقاذ توصلهم إلى أوروبا!”.

يذكر (Alarm Phone) تم تأسيسه في تشرين الأول/أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا، وهو لا يعنى بنشاط الإنقاذ، بل يوفر رقم هاتف مجاني لإيصال نداءات استغاثة قوارب الهجرة للسلطات المعنية.