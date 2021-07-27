سفارة إيطاليا في ليبيا تعلن نجاح منتدى فزّان والتوقيع التاريخي لمعاهدة التعايش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس – أعلنت السفارة الإيطالية في طرابلس الغرب، نجاح منتدى فزّان والتوقيع التاريخي لمعاهدة التعايش.

وأعربت السفارة الإيطالية في تغريدة على منصة (تويتر) الثلاثاء، عن أطيب التهاني لنجاح ملتقى “فزّان من أجل ليبيا واحدة موحدة”، الذي نظمه المجلس الرئاسي بمشاركة منظمة (آرا باتشيس) الإيطالية غير الحكومية، والحدث التاريخي بالتوقيع على ميثاق التعايش السلمي والوئام الاجتماعي في الجنوب.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي قد طالب وزيرة خارجية حكومة بلاده، نجلاء المنقوش، بـ”إلغاء ملتقى للمصالحة لوفود من الجنوب الليبي، من المقرر تنظيمه في ايطاليا، بسبب عدم التنسيق المسبق مع المجلس الرئاسي، باعتبار أن ملتقى الحوار السياسي الليبي أسند إلى المجلس مهمة رعاية المصالحة الوطنية الداخلية”.

وحسبما تناقلت وسائل إعلام ليبية، فقد “أعرب المنفي في كتاب عاجل إلى المنقوش، عن شجبه واستنكاره لهذا التصرف من جانب وزارة الخارجية الايطالية لتنظيمها متلقى المصالحة”، إلا أن “مصادر دبلوماسية إيطالية أكدت أن “الوزارة لم تلعب أي دور في تنظيم الملتقى، وهو مبادرة من منظمة (آرا باتشيس) غير الربحية ضمن جهودها منذ سنوات لصالح الاستقرار في منطقة فزّان”.