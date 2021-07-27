روما تستضيف مهرجاناً حول محاربة هدر الطعام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ يقام في مجمّع “مدينة الاقتصاد الآخر” في روما، يومي 30 و31 تموز/يوليو الجاري، حدث ” EcceDiamo مهرجان الطعام المناسب للجميع”.

هذا ويتم تنظيم هذا الحدث كجزء من مشروع (The Avanzers)، بتمويل من وزارة السياسات الزراعية والغذائية والغابات ومن قبل نخبة من المنظمات والجمعيات الإيطالية، وعلى رأسها رابطة الجمعيات المسيحية للعمال الايطاليين (آكلي).

وقالت هذه الأخيرة في بيان، “إن توفير الغذاء يمثل الرابط الأساس لتحريك الاقتصاد الدائري، حيث تصبح النفايات الغذائية سلعة مفيدة وقابلة للاستهلاك”، مذكّرة بأنها “لطالما شاركت في مشاريع استرداد فائض الطعام، على سبيل المثال مع مشروع (Rebus)، الذي بدأ في فيرونا منذ أكثر من 10 سنوات ثم تم تكراره في مقاطعات عديدة أخرى، أو مع مشروع (Food that serve) في روما، الذي كان حيوياً خلال إغلاق عام 2020 بالنسبة للعديد من الأسر الفقيرة”.

وذكرت (آكلي) أن “حدث (EcceDiamo) يعتبر نقطة وصول، لكنه نقطة انطلاق جديدة أيضًا لجعل الجميع يفهمون، بدءًا من الصغار جدًا، مدى أهمية مكافحة النفايات، لكن قبل كل شيء، اعادة استخدام جميع السلع غير الاستهلاكية، لتفعيل عمليات فاضلة تجعل التضامن شبكة ذات أهمية متزايدة للحفاظ على المجتمع”.

وأشار البيان إلى أن “برنامج الحدث الذي يستمر يومين، يتضمن نقاشاً افتتاحياً بعنوان “فوائض الغذاء، من نفايات إلى موارد”، حيث “يتحدث وزير الزراعة وسياسات الغذاء والغابات ستيفانو باتوانيلي، ثم استعراض النتائج من قبل الرئيس الوطني لـ(آكلي) إيميليانو مانفريدونيا”.