كاتبة إيطالية: الربيع العربي لم يؤت ثماراً ويفتقر للديمقراطية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعربت كاتبة إيطالية عن اقتناعها بأن في البلدان الإسلامية هناك نقص في “الديمقراطية”، وأن “الربيع العربي لم يؤتِ ثماراً”.

وتعليقاً على الأوضاع الصعبة التي تجتاح تونس في الأيام الأخيرة، حيث تشهد اشتباكات في الساحات وتظاهرات في جميع أنحاء البلاد بعد سقوط الحكومة، أبدت الكاتبة كارمن ليرا في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الثلاثاء، “قلقاً شديداً ينشأ من حقيقة أن زوجة صديق فرنسي عزيز جدا علي، وضعت طفلاً في تونس، وهما عالقان هناك. أنا قلقة وأنتظر الأخبار”. وتابعت: “أعتقد أن ليس لدينا أمثلة على ديمقراطيات في البلدان الإسلامية”، مبينة أن “هذا الأمر يبدو سيئًا للغاية بالنسبة لي”. وأردفت “أتمنى لو كانت هناك ديمقراطيات وأن تكون فاعلة”.

وأشارت الكاتبة إلى أن “ثورات الربيع العربي الشهيرة لم تؤتِ ثماراً في النهاية في الواقع، من الصعب التكهن بالأوضاع لأن هناك زعزعة كاملة وخطيرة للغاية. حالة من عدم الاستقرار التي تشمل دولاً عديدة في المنطقة، من تونس إلى ليبيا مروراً بمصر”.

وبالعودة إلى تونس، تحدثت الكاتبة أيضًا عن المشاكل الاجتماعية: فـ”لا أعرف إلى جانب من سيقف الجيش، لأن الرئيس أقال رئيس الوزراء”. واستنتجت أنه “علاوة على ذلك، يشعر الناس بالسخط بسبب حالة كارثية جرّاء وباء كوفيد 19”. واختتمت بالقول “أنا لا أعرف تماماً ما الذي يمكن أن يحدث”.