نائبة وزير الخارجية الايطالي تلتقي مبعوثة الاتحاد الاوروبي للقرن الافريقي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- عقدت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الايطالية، مارينا سيريني اجتماعا بمقر الوزارة في روما مع المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، أنيت ويبر.

وأشارت الخارجية الايطالية إلى أن الاجتماع، الذي جرى أمس الثلاثاء كان “سانحة لتبادل وجهات النظر والمعلومات حول الوضع في منطقة تتسم بالصراعات وعدم الاستقرار والتي هي محور اهتمام الدبلوماسية الإيطالية والأوروبية”.

ونوهت سيريني في بداية اللقاء بأن سلطات بلادها تشاطر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وشركاء دوليين آخرين لهم وجود قوي في إثيوبيا، “القلق بشكل خاص من الأزمة في تيغراي”، مضيفة أن “العنف للأسف استمر بعد إعلان وقف إطلاق النار”، وبالتالي فإن “إنهاء الأعمال العدائية وبدء حوار شامل بين الطرفين يكتسي أهمية حاسمة”.

وقالت “فضلا عن ذلك، نتابع بقلق حالة الطوارئ الإنسانية الناتجة عن الأزمة التي تؤثر، إلى جانب العنف، أولا وقبل كل شيء على السكان الأكثر ضعفا”، مشيرة في هذا الصدد إلى “العديد من التقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، وعليه فإننا ننظر بإيجابية إلى التحقيق الجاري من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مع السلطات الإثيوبية”.