اسرائيل تعلن منح المزيد من تصاريح العمل للفلسطينيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قالت السلطات في إسرائيل إنها أبلغت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بقرارها منح 16 ألف تصريح عمل إضافي لعمال فلسطينيين من الضفة الغربية.

وقال مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في بيان، إن القرار جاء “بعد المحادثة التي أجراها وزير الدفاع بيني غانتس في الأسبوع الماضي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وبعد الانتهاء من العمل الإداري الذي قامت به وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق بالتعاون مع وزارات الإسكان، المالية، الدفاع والتعاون الإقليمي”.

وأضاف: “تحدث منسق أعمال الحكومة في المناطق، غسان عليان، اليوم (الأربعاء) مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأبلغهم بالقرار”.

وفي هذا الصدد فقد أعلن عليان عن نية دولة إسرائيل زيادة حصة وعدد العمال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية بـ 15 ألف عامل في قطاع البناء في إسرائيل.

وأشار إلى أن من المتوقع أن تتم المصادقة على قرار الحكومة في الأسبوع القادم بالتنسيق بين كافة الوزارات.

وأردف: “بالاضافة الى ذلك، أعلن منسق أعمال الحكومة الموافقة على زيادة حصة العمال الفلسطينيين في مجال الفندقة في إسرائيل بـ 1000 عامل إضافي بالتنسيق مع وزارة السياحة”.

وتابع “استمرارًا للمحادثة التي أجراها وزير الدفاع غانتس مع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن يُتوقع اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة”.

وأشار عليان إلى أنه: “بعد استكمال عمل إداري طويل، وكجزء من عملية شاملة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تقرر زيادة حصة وعدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل”.

واعتبر “إن هذه الخطوة ستعزز الاقتصاد الإسرائيلي واقتصاد السلطة الفلسطينية وستساهم كثيرًا في الاستقرار الأمني في مناطق الضفة الغربية، الاستقرار الاقتصادي هو المفتاح للحفاظ على الأمن في المنطقة”.