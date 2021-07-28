بلجيكا: عودة كافة مؤشرات وباء كورونا للارتفاع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – لاحظت السلطات الصحية البلجيكية ارتفاع كافة مؤشرات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي.

وأشارت السلطات في أحدث تقديراتها، إلى أن متوسط الإصابات اليومية بالوباء وصل إلى 1481 حالة خلال الأسبوع الثالث من شهر تموز/يوليو الحالي، ما يعني ارتفاعاً مقداره 10% عن الأسبوع الذي سبقه.

وينسحب الارتفاع أيضاً على حالات الوفاة، إذ تم تسجيل معدل يومي وسطي قدره حالتين في الفترة نفسها، بعد أن كانت الوفيات بسبب الوباء قد انخفضت إلى ما دون الحالة الواحدة يومياً خلال العشرية الأولى من الشهر الحالي.

وذكرت السلطات أن عدد المصابين الذين يعالجون من تداعيات الوباء في المشافي ارتفع هو الآخر ليصل حالياً إلى 309 مصاباً منهم 94 في العناية المشددة، “و معظم هؤلاء لم يتلقوا اللقاح بعد أو تلقوا جرعة واحدة منه”، حسب خبراء الصحة في البلاد.

أما فيما يخص اللقاحات، فقد بلغت نسبة من تلقوا جرعة واحدة على الاقل من اللقاح 69% من مجموعة البالغين في بلجيكا، منهم 54% تلقوا الجرعتين كاملتين.

يذكر أن الوباء قد أصاب حوالي مليون ومئة شخص وأودى بحياة 25230 آخر في البلاد منذ بداية انتشاره.

