وكالة الدواء الايطالية تقر استخدام لقاح مودرنا لفئة 12-17 عاما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اقرت وكالة الدواء الإيطالية (Aifa) اليوم الاربعاء استخدام لقاح سبايكفاكس (موديرنا) المضاد لفيروس كورونا المستجد للمراهقين (12 -17 عاماً)، بعد أن “أظهرت البيانات المتاحة فعالية وأمان اللقاح حتى بالنسبة للمدرجين في هذه الفئة العمرية”، حسبما جاء في بيان بهذا الصدد.

ويأتي الضوء الاخضر الايطالي للقاح الامريكي للمراهقين بعد أن وافقت الوكالة الأوروبية للادوية يوم الجمعة الماضي على استخدامه، وهو اللقاح الثاني من نوعه بعد اقرار لقاح فايزر-بيونتك لمن يبلغون 12 عاماً وما فوق.

وتسعى السلطات الايطالية لإقناع أسر المراهقين بتلقي اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لضمان الدراسة الحضورية مع إنطلاق العام الدراسي الجديد في شهر أيلول/سبتمبر القادم.