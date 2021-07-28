ايطاليا: اجتماع لجنة النواب الليبي بروما للتوصل لإطار قانوني يسمح باجراء الانتخابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الخارجية الايطالية أن العاصمة روما تستضيف هذه الايام اجتماعات لوفدي مجلس النواب الليبي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات مستفيدين من المساعدة الفنية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

واشارت الخارجية إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار “الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مؤسسي حول تحديد الإطار القانوني الذي يسمح بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 كانون الاول/ديسمبر” من هذا العام.

وقالت في مذكرة الاربعاء، إنه “في إطار دعم دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الحاجة لعملية شاملة، تضم أيضًا جميع المكونات السياسية والمؤسسية في البلاد، تؤكد إيطاليا مجددًا التزامها بتحقيق الاستقرار في ليبيا وتأمل أن يؤدي هذا المسار إلى إقامة إنتخابات حرة وعادلة وشاملة، بما يتماشى مع التطلعات المشروعة للشعب الليبي”.

وكانت بعثة الامم المتحدة قد أعلنت قبل يومين أنها “قبلت الدعوة لتقديم الدعم لعمل اللجنة التابعة لمجلس النواب التي أنشئت عملاً بقرار مجلس النواب رقم 42 في 7 تموز/ يوليو 2021 والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد في روما من 26 إلى 29 تموز/يوليو الجاري”.

كما أشارت البعثة إلى أن دورها “يتمثل خلال هذا الاجتماع في تقديم الدعم والمشورة الفنيين إلى اللجنة التابعة لمجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في وضع مشاريع قوانين انتخابية استناداً إلى مبادئ الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية ومبادئ حقوق الإنسان”.

وأعربت عن “امتنانها للحكومة الإيطالية على استضافتها هذا الاجتماع وعن أملها في أن يسترشد هذا الجهد وعمل اللجنة التابعة لمجلس النواب بشكل تام بالمبادئ والأهداف المذكورة آنفاً، وأن يسفر عن إقرار إطار قانوني وتحقيق المزيد من الزخم اللازم لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة للجميع وحرة ونزيهة في 24 كانون الأول/ ديسمبر”.