الخارجية الفلسطينية: نثق بقدرة تونس على اجتياز التحديات الراهنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن “الثقة بقدرة تونس على اجتياز التحديات الراهنة”.

وقالت في بيان تلقته وكالة (آكي) الايطالية للأنباء: “تتابع دولة فلسطين باهتمام بالغ التطورات الحاصلة على الساحة الداخلية في الجمهورية التونسية الشقيقة، وتؤكد ثقتها بقدرة تونس على اجتياز جميع التحديات الراهنةوالخروج منها وصولا الى مزيد من الاستقرار والازدهار والوحدة، بقيادة فخامة الرئيس قيس سعيّد”.

وأضافت “ان دولة فلسطين اذ تتمنى لتونس الشقيقة التغلب على تلك التحديات، فانها تؤكد عمق العلاقات التونسية الفلسطينية التاريخية الصادقة، وفخرها بالمواقف التونسية الاخوية الشجاعة الداعمة لشعبنا وحقوقه في المحافل كافة”.