الخارجية البلجيكية تنصح المواطنين بالتريث قبل السفر لتونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – حثت وزارة الخارجية البلجيكية المواطنين الراغبين بالسفر إلى تونس لقضاء إجازة الصيف بالتريث والحصول على المعلومات اللازمة قبل التحرك.

وأشارت الوزارة في آخر تحديث لموقعها على شبكة الانترنت، إلى أنها تتابع التطورات في تونس و”يتعين تجنب أماكن التجمعات والازدحام والاستمرار في توخي الحذر”.

وتتحدث الوزارة هنا عن الازمة السياسية في تونس وقرار الرئيس قيس سعيد، تجميد عمل البرلمان والاستحواذ على السلطة التنفيذية.

هذا ولم تفصح السلطات الفيدرالية البلجيكية عن أي نية مستقبلية لمنع سفر المواطنين إلى تونس لأسباب أمنية، مكتفية بالإشارة إلى أن التعليمات قد تتغير حسب تطورات الوضع.

كما لم تصدر السلطات الفيدرالية البلجيكية أي تعليمات تمنع السفر لتونس على أساس تفشي وباء كوفيد-19 هناك، مكتفية بالإشارة إلى ضرورة أن يلتزم العائدون من هذا البلد بحجر صحي مدته سبعة أيام واجراء اختبارين في اليومين والسابع من تاريخ العودة.

وتعتبر تونس من الوجهات السياحية المفضلة لدى المواطنين البلجيكيين.