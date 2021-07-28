حركة خمس نجوم تحذر من تداعيات أزمة تونس وتدعو لدور أوروبي لتسريع الحل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر برلمانيو حركة خمس نجوم في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الايطالي من “إن الأزمة السياسية الخطيرة في تونس، والتي تضاف إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي المأساوي بالفعل، تهدد بانزلاق الدولة إلى هاوية من عدم الاستقرار مع تداعيات خطيرة للغاية على أمن المنطقة ونزوح جماعي جديد غير مضبوط للمهاجرين” إلى سواحل إيطاليا.

وأضافوا في مذكرة الاربعاء “إن الفراغ السياسي- المؤسسي الذي نشأ يهدد بالمساس بمهام وعمل السلطات التونسية المسؤولة عن السيطرة على المياه الساحلية”، مشيرين في هذا الصدد إلى أنه “كان من المقرر عقد اجتماع مهم في روما اليوم بين رئيس الوزراء التونسي (المقال) هشام المشيشي ورئيس الوزراء ماريو دراغي ووزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي لتحديد شروط الاتفاق الأول من نوعه مع الاتحاد الأوروبي بشأن التحكم في تدفقات الهجرة وعمليات الإعادة السريعة إلى الوطن”.

وأضافت المذكرة “الآن كل هذا في خطر. نأمل ألا تتخذ إيطاليا وحدها، بل الاتحاد الأوروبي بأسره، إجراءات عاجلة لحل هذه الأزمة بسرعة بدعم الحوار والاتفاق السياسي بين الأطراف الفاعلة في تونس”.