الاتحاد الأوروبي يدين استمرار قمع “الأصوات المستقلة” في بيلاروسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الاتحاد الأوروبي عن أسفه لإعلان محكمة بيلاروسية أمس عن تصنيف موقع بيل سات الاعلامي المستقل، “هيئة متطرفة”.

وأشارت المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى أن هذا التصرف يعتبر مثالاً آخر على قمع حرية الصحافة والتعبير من قبل نظام الرئيس الكسندر لوكاشينكو.

ورأت نبيلة مصرالي، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم، أن “تصرفات النظام في بيلاروسيا تهدف إلى قمع وإسكات كل الأصوات المستقلة”.

هذا وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على نظام لوكاشينكو على خلفية مواضيع متعددة منها قمع معارضيه في الداخل وتصرفاته العدائية تجاه دول الجوار الأوروبي.