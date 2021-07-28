بوريل : قلق مع استمرار تدفق العراقيين على ليتوانيا عن طريق بيلاروسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مجدداً عن قلق دول ومؤسسات التكتل الموحد من استمرار تدفق العراقيين على ليتوانيا عبر بيلاروسيا بشكل غير قانوني.

وأشار بوريل، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم، أنه أثار هذا الأمر مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال مكالمة هاتفية تمت بينهما أمس.

وأشار بوريل إلى أن مسألة وصول العراقيين بشكل غير نظامي إلى ليتوانيا عن طريق بيلاروسيا مسألة تهم وتقلق دول الاتحاد كافة وليس ليتوانيا فقط، ” نحن نعتمد على دعم العراق لحل هذه المسألة “، حسب كلامه.

وتأتي مكالمة بوريل لفؤاد حسين ضمن إطار الضغط الدبلوماسي الذي يمارسه الأوروبيون على العراق، بسبب وصول مواطنيه إلى ليتوانيا بشكل غير نظامي، إذ أن رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل كان قد أثار الموضوع نفسه مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال لقاء تم عبر دائرة فيديو مغلقة الأسبوع الماضي.

ويحمل الأوروبيون السلطات في بغداد جزءاً كبيراً من المسؤولية عما يحدث، مطالبين إياها بالتعاون واتخاذ موقف مسؤول، خاصة لجهة إعادة قبول مواطنيها.

يذكر أن السلطات في ليتوانيا قد طلبت مساعدة المؤسسات الأوروبية لضبط أمن الحدود البرية مع بيلاروسيا وللنهوض بعبء ما يقارب 2700 مهاجر، معظمهم من العراقيين، دخلوا الى البلاد بشكل غير قانوني خلال هذا العام.