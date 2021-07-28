تاياني: تلقيح جميع المهاجرين الوافدين إلى بلادنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا نائب رئيس حزب (فورتسا ايتاليا) أنطونيو تاياني، إلى “إجراء تحليل كشف إلزامي عن العدوى وإمكانية تحصين جميع المهاجرين الوافدين إلى بلادنا”.

وأضاف تاياني وهو المنسق الوطني لحزبه، في تصريحات إذاعية الأربعاء، أنه “سنقدم اليوم خطة إلى رئيس الوزراء”، بشأن ما سلف ذكره، مبيناً أن “تدفقات الهجرة من تونس لا بد لها أن تزداد”، على ضوء الأحداث الأخيرة في البلاد.

وأكد نائب رئيس حزب الشعب الأوروبي، “تأييد فرض التطعيم الإجباري على الكوادر المدرسية”، مشيراً إلى أن “بطاقة المرور الخضراء لا تحد من الحرية”، بل إنها “أداة مفيدة لتجنب عمليات إغلاق جديدة”.