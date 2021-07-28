الداخلية الإيطالية: 27,474 مهاجراً وصلوا إلى شواطئنا منذ بداية العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الداخلية الايطالية أنه منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وصل 27474 مهاجرا إلى سواحل البلاد.

وقالت الداخلية في بيان الأربعاء، إنه “في الفترة نفسها من العام الماضي، كان قد رسا على سواحلنا 12,999، بينما في عام 2019 كان هناك 3609 فقط”، مشيرة إلى أن “هذه الأرقام تأخذ بعين الاعتبار عمليات الإنزال التي تم رصدها حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم”.

وأضافت الوزارة أنه “في الأيام الثلاثة الماضية، لم يتم تسجيل وصول أي شخص إلى شواطئنا؛ ومع ذلك، فقد تم تحديث أعداد المهاجرين حتى يوم السبت 24 تموز/يوليو إلى 732″، وبذلك “يرتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين وصلوا عن طريق البحر إلى بلادنا منذ بداية الشهر إلى 6942″، بينما “شهد الشهر ذاته بأكمله في العام الماضي، وصول 7062″، أما “في عام 2019 فقد وصل إلينا 1088 مهاجراً فقط”.

وذكر البيان، أن “من بين ما يقرب من 27500 مهاجر وصلوا إلى إيطاليا عام 2021، هناك 5852 مواطنا تونسيا (أي بنسبة 21٪)، بناءً على ما أعلن عنه المهاجرون من جنسيات وقت وصولهم، يأتي بعدهم القادمون من بنغلاديش (4176 ،15٪)، مصر (2291 ،8٪)، ساحل العاج (2031، 8٪)، إريتريا (1428، 5٪)، غينيا (1408 ،5٪)، السودان (1309، 5%)، إيران (1268، 5٪)، المغرب (1081، 4٪)، مالي (836، 3٪)”.

وخلص بيان الداخلية إلى القول إنه “يضاف إلى ما سلف ذكره، 5794 شخصًا (أي بنسبة 21٪) قادمين من دول أخرى أو الذين لا يزالون قيد إجراءات تحديد الهوية”.