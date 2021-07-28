إيطاليا: 5696 إصابة و15 حالة وفاة بكوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن 5696 إصابة جديدة سجلت بفيروس كورونا في أرجاء إيطاليا اليوم الأربعاء.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم تسجيل 15 حالة وفاة أخرى منذ يوم أمس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية حالة طوارئ وباء كوفيد 19 إلى 128,010”.

وذكرت النشرة الصحية أنه “خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تم إجراء 248,472 تحليل كشف عن العدوى، وقد بلغ بموجبها معدل الحالات الإيجابية 2.2٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين يدخلون إلى المستشفيات لظهور الأعراض عليهم، حيث وصل إلى 1685 حالة” أي بزيادة بـ74 حالة مقارنة بالأمس، بينما “تم إدخال 183 شخصا إلى المستشفى في أقسام العناية المركزة”، وهم “بانخفاض بفارق 6 أشخاص، مع 9 حالات دخول خلال الـ 24 ساعة الماضية”.