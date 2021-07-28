الناتو يوكل قيادة مهمته في العراق لإيطاليا اعتباراً من ربيع 2022

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ عهد حلف شمال الأطلسي (ناتو) لإيطاليا قيادة مهمته في العراق، اعتباراً من ربيع العام القادم 2022.

وإثر إخطار ناتو للمندوبية الإيطالية الدائمة لديه، بإسناد قيادة بعثته في العراق (NMI) إلى إيطاليا، عند نهاية الولاية الموكلة للدنمارك حالياً، أعرب وزير الدفاع لورينزو غويريني، عن “الرضا للتكليف الرسمي من قبل الحلف لقيادة البعثة في العراق”، لافتاً إلى أنه “خيار يؤكد القيمة الدولية للقوات المسلحة الإيطالية”.

وذكرت وزارة الدفاع، أن “مهمة ناتو في العراق، التي وافق وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف في شباط/فبراير 2021، بناءً على طلب السلطات العراقية، على تمديدها، هي مهمة استشارة، تدريب وتطوير قدرات غير قتالية، في إطار الاحترام الكامل لسيادة العراق وأمنه الإقليمي”.

وخلص بيان الوزارة الى القول إن “المهمة تأسست في بغداد في تشرين الأول/أكتوبر 2018، بناء على طلب من الحكومة العراقية، وتضم عدة مئات من المدربين والاستشاريين ورجال الدعم من الدول الحليفة والشريكة”.