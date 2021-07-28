المالكي يدعو أوروبا للبدء بخطوات عملية لعقد مؤتمر دولي للسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الى ضرورة البدء بخطوات عملية لعقد المؤتمر الدولي للسلام الذي دعا اليه الرئيس محمود عباس، لإنجاز حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.

وجاءت دعوة المالكي خلال لقائه في مقر وزارة الخارجية بمدينة رام الله، مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سفين كوبمانس.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الأربعاء إن “المالكي أشاد بجهود الاتحاد الأوروبي الكبيرة على جميع الأصعدة، وأهمية دوره في المساهمة في إيجاد حلول للقضية الفلسطينية”.

وأضافت أن المالكي “وضع المبعوث الأوروبي كومبانس بصورة آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، داعياً إياه الى العمل على تفعيل دور اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، وتطوير العلاقات الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي الى مستوى الحوار الاستراتيجي ليغطي كافة مجالات العلاقة، والحديث المباشر مع ممثلي الشعب الفلسطيني عند الحديث عن القضية الفلسطينية”.

وتابعت: “بدوره، عبر كومبانس عن رغبة الاتحاد الأوروبي بالانخراط في عملية السلام، مؤكداً موقف الاتحاد الأوروبي الثابت والداعم للشعب الفلسطيني ومؤسساته، وأنه سيعمل بكل طاقاته من أجل تفعيل دور اللجنة الرباعية الدولية”.

وأشارت إلى ان “النقاش تطرق الى عديد المواضيع ذات الصلة، وفي البحث عن كيفية العودة الى المفاوضات الجادة وتوفير المناخات الإيجابية للوصول الى تلك المفاوضات”.

وقالت: “تمنى المالكي لمبعوث الاتحاد الأوروبي كوبمانس النجاح في مهامه الجديدة، معبراً عن استعداده للتعاون معه ومع جهود الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالقضية الفلسطينية. وفي ذات الوقت، أعرب عن أمله في تطوير وتعزيز العلاقات الأوروبية-الفلسطينية على كافة المستويات السياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.