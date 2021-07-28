لقاء وزاري فلسطيني – إسرائيلي بعد سنوات من الانقطاع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – التقى وزيري الصحة الإسرائيلي والفلسطيني، اليوم الأربعاء، بعد سنوات من الانقطاع بين الوزراء في كلا الجانبين.

والتقى وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس مع نظيرته الفلسطينية مي الكيلة بحضور وزيرة حماية البيئة الإسرائيلي تمار زاندبرغ ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج.

ويعتبر هذا اللقاء الوزاري الأول بين الطرفين منذ سنوات.

وكان فريج بادر الى عقد اللقاء لتشجيع تجديد العلاقات الفلسطينية – الإسرائيلية في القضايا الاقتصادية والمدنية.

وقد أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن اللقاءات جرت بعلم رئيس الوزراء نفتالي بينيت وبالتنسيق معه.

وسبق ذلك اتصالات هاتفية اجراها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ووزير الدفاع بيني غانتس ووزير الأمن الداخلي عومير بارليف مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.