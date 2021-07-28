سيناتورة إيطالية: تعزيز البنى التحتية الأفريقية السبيل الوحيد لمنع الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت سيناتورة إيطالية، أن تعزيز البنى التحتية في القارة الأفريقية، هو السبيل الوحيد لوضع حد للهجرة المستمرة.

وقالت رئيسة كتلة حزب (فورتسا إيتاليا) بمجلس الشيوخ، آنّا ماريا بيرنيني، خلال مؤتمر صحفي في روما الأربعاء، إنه “بالنسبة لأفريقيا، نقترح اقامة سلسلة من الأعمال التي تجري بشكل سليم، من خلال تعزيز البنى التحتية”. وأوضحت أن “آخرين فعلوا ذلك، أنا أفكر في الصين وألمانيا. وعلينا أن نفعل ذلك نحن أيضًا”.

وأضافت بيرنيني، أنه “يجب علينا تحسين البنية التحتية لخلق فرص لأعمالنا، لا تلك الكبيرة فقط، بل الصغيرة والمتوسطة أيضًا”. وخلصت إلى القول إن “هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع تحول الهجرة إلى ظاهرة متوطنة”.