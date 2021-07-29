بلجيكا: الحصيلة الرسمية لضحايا الفيضانات تصل إلى 38 شخصاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت السلطات البلجيكية أن الحصيلة الرسمية لضحايا الفيضانات التي ضربت شرق وجنوب شرق البلاد قبل أسبوعين وصلت إلى 38 شخصاً، بينما لا يزال شخص واحد مفقوداً.

وأوضحت السلطات المحلية في جنوب البلاد (الناطق بالفرنسية)، أن عدد الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى يتجاوز الـ15 ألفاً، بينما لا تزال التكلفة النهائية لإعادة اعمار المناطق المتضررة غير معروفة على وجه التحديد.

يشار إلى أن السلطات المحلية قد قررت تجميد مشاريع عمرانية عديدة كانت مقررة في عدة مناطق ضربتها الفيضانات، مؤكدة على ضرورة إعادة النظر في عمليات تخطيط المدن لتفادي إعطاء رُخص بناء في مناطق معرضة لخطر الفيضانات.

يذكر أن الفيضانات غير المسبوقة التي ضربت عدة مناطق في البلاد قبل أسبوعين قد أحدثت، بالإضافة إلى الخسائر البشرية، ضرراً فادحاً في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة، وحسب مصادر متعددة “نحتاج لأشهر وربما لسنوات لإعادة الوضع إلى طبيعته”.