إيطاليا: تحديد المسؤولين عن تهديد رئيسة مجلس الشيوخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت مصادر أمنية إيطالية التعرف على هوية المسؤولين عن التهديدات بالقتل التي وجهت لرئيسة مجلس الشيوخ ماريا إليزابيتا ألبيرتي كازيلاتي، والتي نشرت على منصتي (فيسبوك) و (تويتر) في أيار/مايو الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها أن “رجال القيادة الإقليمية لقوات الدرك (كارابينييري) في روما، وعلى وجه الخصوص، في قسم التحقيقات عن بعد بوحدة تحقيقات روما، وبتنسيق المدعي العام الذي فتح ملفًا بجريمة التهديد المشددة، تمكنوا بالعودة إلى عناوين بروتوكول الانترنت (IP) التي وردت منها التهديدات وحددوا هوية المسؤلين عنها”.

وذكرت المصادر الأمنية أن الأمر يتعلق بـ”مواطن في سن 62 عامًا من محافظة تيرامو (مقاطعة أبروتسو ـ وسط)، وآخر في الـ42 من العمر، من مدينة فيرونا (مقاطعة ڤينيتو ـ شمال)، كلاهما عاطل عن العمل ولهما سوابق جنائية صغيرة، لكنهما لا ينتميان إلى أي جهة متطرفة”.

وخلصت المصادر الى القول، إن “منازلا الرجلين قد خضعا للتفتيش، حيث تم خلالها مصادرة هاتفيهما المحمولين اللذين المُرجح أنهما استخدما لإرسال رسائل تهديد إلى مكتب كازيلاتي”.