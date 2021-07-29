أخصائي مناعة إيطالي: يتزايد احتمال جرعة لقاح ثالثة للمصابين بضعف المناعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال أخصائي مناعة إيطالي، إن احتمال إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لوباء كوفيد 19، يتزايد بالنسبة للأشخاص المعرضين لضعف المناعة.

وأضاف أخصائي المناعة في مستشفى أومبيرتو الأول في روما، فرانشيسكو لي فوكي في تصريحات لصحيفة (كورييري ديلّا سيرا) الخميس، أن “الحاجة للجرعة الثالثة محتملة بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون الأدوية المثبطة للمناعة، لمن خضعوا لعمليات زرع أعضاء والمصابين بأمراض معينة، كأمراض المناعة الذاتية أو الأمراض الالتهابية المزمنة، التي يمكنها تقليل الاستجابة للقاح”.

وتابع “لكن إذا قمنا بتلقيح ما لا يقل عن 80-85% من السكان، يمكننا التفكير بالعودة إلى الوضع الطبيعي تقريبًا”. أعرب عن “الأمل بالتمكن من إعطاء اللقاح بدءاً من سن السادسة أيضاً”، فـ”التطعيم مهم لذهاب الأطفال إلى المدرسة بأمان”، وكذلك “لأنهم هم أيضًا يمكن أن تظهر عليهم أعراض خطيرة”، منا “يمثلون مستودعًا للعدوى لأجدادهم”، لذا “علينا اجراء حملة تطعيم شاملة”.

وأشار لي فوكي إلى “لمس مَيلٍ للقاح لدى الشباب، ليس فقط لأنهم يمكنهم بعد ذلك الذهاب إلى صالات الديسكو، بل لأنهم أدركوا أهميته أيضاً”، ومن ناحية أخرى “فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا مترددون، ربما لأسباب ثقافية، فهم أقل توعية”.

وخلص العالم المناعي الى القول إنه “لإقناع هؤلاء الأخيرين، يجب أن يلعب طبيب العائلة دورًا أساسيًا، حيث ينبغي توضيح أن اللقاحات آمنة وتمثل نتيجة عظيمة للبحث العلمي”.