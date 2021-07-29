دي مايو: نعمل على المستويين الثنائي والاوروبي مع هافانا لتعزيز حقوق الانسان في كوبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو العمل مع السلطات في هافانا على المستويين الثنائي والاوروبي من أجل “تعزيز الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها في كوبا، بدءًا من حرية التعبير عن الفكر”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الايطالية، في إحاطة أمام مجلس شيوخ بلاده الخميس عن الوضع في كوبا على خلفية الاحتجاجات الشعبية الاخيرة، “نحن نسعى إلى تحقيق هذا الهدف على المستوى الثنائي، كجزء من آلية الحوار السياسي التي تم إنشاؤها في عام 2011 والتي اجتمعت عدة مرات، وفي السياق الأوروبي الأوسع بالتعاون مع خدمة العمل الخارجي الأوروبي”.

وشدد دي مايو على أن “الحوار حول الحقوق بين الاتحاد الأوروبي وكوبا أداة راسخة وتمثل أفضل إطار لمواصلة الحوار مع السلطات الكوبية”.