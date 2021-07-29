إيطاليا: 19 وفاة جديدة بكوفيد-19 والاصابات اليومية ترتفع إلى 6171 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الخميس تسجيل 19 حالة وفاة و6171 إصابة جديدة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

الوفيات المعلنة أمس الاربعاء كانت 15 والاصابات 5696 إصابة، وارتفع اليوم معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات إلى 2.7%.

وحسب البيانات، زاد عدد الأشخاص بوحدات العناية المركزة في المستشفيات بمقدار 11، ليرتفع مجموعهم اليوم إلى 194 مريضا، وكذلك عدد المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية في اقسامها العامة بإضافة 45، ليصبحوا 1530 مريضا.

واستمرت وتيرة الارتفاع في الحالات الايجابية النشطة المؤكدة لفيروس سارس-كوف2، ليبلغ إجمالي المصابين اليوم 78 ألفا و484 مصابا، بزيادة قدرها 4323 وحدة.

ومنذ بداية حالة الطوارئ الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، أصيب 4 ملايين و336 ألفا و906 بالوباء، بينهم 128 ألفا 29 حصدت أرواحهم الجائحة.

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين و130 ألفا و393، بعد شفاء 1825 شخصاً خلال الـ 24 ساعة الاخيرة.