مقتل فلسطيني خلال مواجهات بالضفة الغربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا قتل متأثرا بجروح أصيب بها في وقت سابق اليوم خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية.

وقالت إن شوكت خالد عوض (20 عاماً)، قتل “متأثراً بجروح حرجة، أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس والبطن، اليوم الخميس، في بلدة بيت أمر” في جنوبي الضفة الغربية.

وبدوره قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه “تعاملت طواقمنا مع 12 اصابة بالرصاص الحي وعدد من الاصابات بالغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط في بيت أمر”.

وكانت مدينة بيت أمر، القريبة من الخليل، شهدت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي خلال تشييع جثمان الطفل محمد العلامي، 12 عاما، الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي أمس.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه فتح تحقيقا في ظروف مقتل الطفل.

وقال والد الطفل، مؤيد، إن الجيش الإسرائيلي فتح النار على سيارته دون مبرر ما أدى الى مقتل ابنه.