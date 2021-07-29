دبلوماسي إيطالي: البوصلة الاستراتيجية للأمن الاوروبي المشترك ستقدم في مارس القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن المندوب الدائم لإيطاليا لدى الاتحاد الأوروبي، السفير بيترو بيناسي، أن ما يسمى بـ”البوصلة الإستراتيجية” في مجال السياسة الامنية المشتركة للاتحاد الأوروبي التي من المتوقع أن يقدمها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى المجلس الأوروبي في آذار/مارس المقبل ، ستحدد “القدرات الصناعية” التي يحتاجها الاتحاد الأوروبي لدعم “استقلاليته الاستراتيجية”.

وأشار الدبلوماسي الايطالي، مخاطبا عبر دائرة الفيديو لجنة الدفاع بمجلس النواب إلى البُعد الأمني ​​والدفاعي “هو من أكبر المشاريع قيد العمل في بروكسل”. وقال “إنها قضايا كانت تاريخيًا خارج نطاق النقاش الاوروبي وعلى هامش عملية الاندماج على أي حال، لأنها كانت منوطة بحلف شمال الاطلسي (ناتو) وتتعلق بالاختصاصات الوطنية” للدول الاعضاء.

وحسب المندوب الدائم لإيطاليا لدى الاتحاد الأوروبي، فإن “الامور بدأت تتغير مع الممثلة السامية السابقة فيديريكا موغيريني، ولكن أيضًا مع جوزيب بوريل”، حيث “تمّ كثيرًا التشديد على الحاجة إلى التعامل مع مسألة الأمن والتطور الأخير يتعلق بمفهوم الأمن على نطاق واسع”.