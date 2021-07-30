إيطاليا: معدل البطالة يعود إلى ما دون عتبة 10%

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار تقرير للمعهد الوطني الايطالي للإحصاء (إستات) صدر الجمعة إلى أن معدل البطالة إنخفض في حزيران/يونيو الماضي إلى 9.7% (-0.5 نقطة مئوية) ليعود بعد خمسة أشهر إلى ما دون عتبة 10%، بينما يبلغ بين الشباب 29.4% (-1.3 نقطة).

وأفاد التقرير بأن الاتجاه نحو النمو في التوظيف الذي بدأ في شباط/فبراير 2021 آخذ في التعزيز، حيث ارتفع (في حزيران) بمقدار 166 ألف وحدة (+ 0.7%) مقارنة بأيار/مايو من العام الجاري.

وعلى الاساس السنوي، زاد عدد العاملين بنسبة 1.2% عن حزيران/يونيو 2020 (+ 267 ألف وحدة).

وبمقارنة الربع الثاني من العام الجاري بالربع السابق، فإن مستوى التوظيف أعلى بنسبة 1.0% ، بزيادة قدرها 223 ألف وحدة.

إلا أن (إستات) نوه بأنه قياسا بشهر شباط/فبراير 2020، الشهر السابق لظهور وباء كوفيد-19، لا يزال عدد الموظفين أقل بأكثر من 470 ألف وحدة.