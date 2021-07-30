مسؤول إيطالي: اليوم نكمل تحصين 60% من السكان فوق 12 عاما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وكيل وزارة الصحة في الحكومة الايطالية، أندريا كوستا أن “اليوم سيكون يومًا مهمًا لأننا سنصل إلى 60% من التطعيمات الكاملة” للمواطنين من هم فوق الـ12 عاماً باللقاحات المضادة لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف في تصريحات إذاعية الجمعة أن “الأسابيع القليلة القادمة يجب مواجهتها بحذر نعم مع إحساس بالمسؤولية، ولكن ليس بالخوف”.

ونوه وكيل وزارة الصحة بأن “البيانات تخبرنا أن اللقاحات تصمد بشكل جيد حتى ضد متحور دلتا، وأن أولئك الذين يتم تطعيمهم يتجنبون الاستشفاء في 97% من الحالات ودخول وحدات العناية المركزة في 98% من الحالات”. وأردف “لذلك، أقول إنه يجب أن نكون على علم بأن لدينا اليوم أداة اللقاح ويجب أن نواصل حملة التطعيم هذه”.

وفي إشارة إلى أن التطعيم قد لا يقي من العدوى ولكن من دخول المستشفيات، أختتم كوستا بالقول: “يجب ألا نخلط بين العدوى والاستشفاء. أعتقد أنه يجب أن ننتبه إلى هذا وعدم نشر رسائل خوف” للمواطنين.