نمو قياسي للاقتصاد الايطالي في الربع الثاني من العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-سجل الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي في الربع الثاني من عام 2021 ، ارتفاعا فاق التوقعات، جاء بنسبة 2.7% مقارنة بالربع السابق وبنسبة 17.3% قياسا بالربع الثاني من العام المنصرم.

جاء ذلك في بيانات صدرت عن المعهد الوطني الايطالي للاحصاء (إستات)، والذي أوضح أن الزيادة “المميزة بشكل استثنائي” المسجلة على أساس سنوي مستمدة من المقارنة مع الحد الأدنى للانكماش الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2020 في ذروة الأزمة الصحية بسبب انتشار وباء كوفيد-19.

وعزا (إستات) قفزة الاقتصاد الايطالي الفصلية إلى الانتعاش القوي المسجل في قطاع الخدمات في الفترة بين نيسان/أبريل وأيار/مايو الماضيين، الذي كان الأكثر تضررًا من الأزمة الصحية، إضافة إلى نمو قطاع الصناعة وثبات انتاج القطاع الزراعي.