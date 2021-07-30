بلحيكا: ثبات نسبي في إصابات كوفيد واستمرار ارتفاع الوفيات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت السلطات الصحية البلجيكية عن حالة ثبات نسبي في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأيام القليلة الماضية، مع استمرار ارتفاع أعداد الوفيات.

وأشارت السلطات إلى أن المعدل الوسطي اليومي للإصابات وصل خلال الأيام الأخيرة إلى 1469 حالة، فيما سجلت الوفيات ارتفاعاً وسطياً وصل 2,1 حالة يومياً، بعد أن كان أقل من حالة واحدة منتصف الشهر الجاري.

كما تم تسجيل ارتفاع طفيف أيضاً في الحالات التي تم تحويلها إلى المشافي للعلاج من تداعيات الوباء، فـ”هناك 319 مصاباً بالفيروس يعالجون في المشافي حالياً منهم 93 في وحدات العناية المركزة”، وفق التقرير الأخير للمركز الوطني لإدارة الأزمات.

لكن هذه النسب، لم تُثر على ما يبدو قلق السلطات الفيدرالية التي مضت قدماً في اتخاذ قرارات إضافية للعودة للحياة “الطبيعية” في البلاد.

فمنذ اليوم، بات بالإمكان تنظيم فعاليات تجمع 3 الاف شخص في الداخل و5 آلاف في الخارج، كما يمكن للمخيمات الكشفية أن تُنظم بحضور 200 فتى وفتاة بدل 50 في السابق.

ويبقى ارتداء الكمامات في المراكز التجارية ووسائل المواصلات العامة والشوارع المزدحمة الزامياً.

يذكر أن الوباء قد أصاب ما يزيد عن مليون ومئة ألف شخص وأودى بحياة 25235 آخرين في البلاد منذ بداية انتشاره منذ أكثر من عام.

