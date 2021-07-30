يوهانسن إلى ليتوانيا لمعاينة مشكلة المهاجرين القادمين عبر بيلاروسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تقوم المفوضة الأوروبية مكلفة الشؤون الداخلية يلفا يوهانسن، بزيارة إلى ليتوانيا يومي الأحد والاثنين القادمين لمناقشة مشكلة المهاجرين الذين دخلوا الأراضي الليتوانية بشكل غير قانوني خلال الأشهر القليلة الماضية عبر بيلاروسيا.

ومن المقرر أن تلتقي المسؤولة الأوروبية كبار المسؤولين في ليتوانيا لمعرفة ما إذا كانت السلطات هناك تحتاج إلى مساعدات مادية وعملية إضافية للتعامل مع المشكلة ولتحسين مستوى إدارة الحدود.

كما ستقوم يوهانسن بزيارة معبر بادفاريونيس الحدودي لإجراء لقاءات مع ممثلين عن وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) وكذلك عن مكتب اللجوء الأوروبي، والذين تم إيفادهم لمساعدة السلطات في ليتوانيا.

هذا ومن المقرر أن ترسل المفوضية يومي 5 و6 آب/أغسطس القادم وفد خبراء إلى ليتوانيا لمعاينة وضع أكثر من 3 آلاف مهاجر، منهم أطفال ومراهقون، دخلوا البلاد بشكل غير قانوني عن طريق بيلاروسيا.

وبموازاة ذلك، يتابع المسؤولون الأوروبيون خاصة الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، نشاطهم الدبلوماسي لدى بلدان المنشأ لحل هذه المشكلة.

ويدعم الاتحاد الأوروبي ليتوانيا بشكل كامل و يحمل بيلاروسيا المسؤولية كاملة عن زج المهاجرين في أتون صراع سياسي، ويرفض بشدة “محاولات دول ثالثة التحريض على الهجرة غير النظامية”، حسب كلام مسؤوليه.

يذكر أن غالبية المتواجدين بشكل غير قانوني في ليتوانيا هم من حملة الجنسية العراقية، ما دعا بالاتحاد الأوروبي إلى ممارسة ضغط دبلوماسي على بغداد لحثها على احترام التزاماتها وإعادة قبول هؤلاء.