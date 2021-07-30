إيطاليا: تدفق مستمر لمهاجرين تونسيين نحو لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية أن كبرى جرز الأرخبيل الصقلي تشهد منذ أيام تدفقات مستمرة للمهاجرين، ولا سيما التونسيين منهم، حيث يشارك رجال الشرطة المالية، عناصر الدرك (كارابينييري) وقوات حماية الموانئ في عمليات الإنقاذ طيلة الوقت.

وأضافت المصادر ذاتها أن “عمليات رسوّ قوارب المهاجرين على سواحل جزيرة لامبيدوزا ارتفعت إلى 8 منذ منتصف الليل الماضي”، وقد “حمل آخر قاربان إلى الجزيرة وعلى التوالي، 11 مهاجراً، بينهم 3 قاصرين و15 مهاجرًا، من بينهم قاصران”.

وذكرت المصادر الأمنية أن هؤلاء المهاجرين، “يضافون إلى الثمانين الذين وصلوا إلى سواحل لامبيدوزا من منتصف الليل”. واختتمت بالقول إنه “تم نقل الجميع إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا، التي أصبحت في حالة اضطراب تام الآن بعد وصول وافدي الأيام القليلة الماضية”.