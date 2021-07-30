بعثة الامم المتحدة لدى ليبيا ترحب بإعلان فتح الطريق الساحلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ترحيبها بفتح الطريق الساحلي رسمياً اعتباراً من اليوم 30 تموز/ يوليو 2021. وقالت في بيان “تهنئ البعثة الشعب الليبي والسلطات والمؤسسات الوطنية والمحلية والأطراف المعنية المشاركة في هذه الخطوة الهامة، وبالأخص دور اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في هذا الإنجاز التاريخي”، مشيدة في هذا الصدد بـ”الدعم المقدم من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء”.

وأشارت إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس البعثة، يان كوبيش، الذي شكر رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة على صرف رواتب قوات الأمن، “حيّا الجهود المستمرة والإنجازات التي حققتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ولجانها الفرعية في سبيل إرساء أسس السلام الدائم في ليبيا”.

ووفق كوبيش، فإن فتح الطريق الساحلي يعد “خطوة أخرى في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في البلاد وتوحيد مؤسساتها”، ملفتا إلى “إن العمل المتميز للجنة (5+5) هو أيضاً رسالة إلى قيادات البلاد لتنحية خلافاتهم جانباً والعمل معاً لتنفيذ خارطة الطريق وإجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر” القادم.