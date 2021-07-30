مقتل اثنين من طاقم سفينة إسرائيلية تعرضت لاستهداف قبالة شواطئ سلطنة عُمان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلنت شركة سفن مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي مقتل إثنين من طاقم سفينة تم استهدافها قبالة شواطئ سلطنة عُمان في طريقها الى الإمارات.

وقالت شركة (زودياك)، التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، في بيان: “بحزن عميق، علمنا أن الحادث الذي وقع على متن سفينة M/T Mercer Street في 29 تموز/يوليو 2021، أدى إلى مقتل اثنين من أفراد الطاقم على متن السفينة: مواطن روماني ومواطن بريطاني”.

وأضافت: “لسنا على علم بأي ضرر لحقت بأي أفراد آخرين. يظل شاغلنا الأساسي هو سلامة ورفاهية كل من على متن السفينة وجميع المتضررين من الموقف”.

وتابعت: “مازالت تفاصيل الحادث قيد البحث والتحقيق جارى في الحادث حاليا. نواصل العمل بشكل وثيق مع السلطات البريطانية والسلطات الأخرى ذات الصلة”.

وأشارت الى ان “ليس لدينا تفاصيل إضافية لمشاركتها في هذا الوقت”.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت في وقت سابق عن هجوم على السفينة في شمال المحيط الهندي.

وسبق للشركة أن قالت إن الحديث يدور عن سفينة حاويات يابانية تقوم “زودياك” بتشغيلها تعرضت للاعتداء من قبل قراصنة حين كانت في طريقها من مدينة دار السلام في تنزانيا الى امارة الفجيرة في الامارات العربية المتحدة.