بطريرك القسطنطينية: هشاشة البيئة ثمرة خيارات خاطئة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال البطريرك المسكوني للقسطنطينية بارثولماوس الأول، إن “هشاشة البيئة الطبيعية تأتي نتيجة الخيارات الخاطئة وجشع الإنسان”.

هذا ما ورد في رسالة بعثها البطريرك الجمعة إلى رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، للتعبير عن دعم وتضامن البطريركية المسكونية مع إيطاليا، جرّاء الحرائق التي دمرت مساحات كبيرة من جزيرة سردينيا في الأيام الأخيرة.

وفي الرسالة التي نقلتها خدمة الإعلام الديني التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، قال البطريرك إن “البشرية ما تزال تكافح في محاولة إدراك العلاقة بين وجودنا ذاته وحماية بيتنا المشترك”.