بوريل: لن نرفع العقوبات عن بيلاروسيا حتى ينتهي القمع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن العقوبات الأوروبية لن تُرفع عن بيلاروسيا ما لم يتوقف قمع نظام الرئيس الكسندر لوكاشينكو.

جاء هذا الموقف في مداخلة لبوريل اليوم أثناء ندوة نظمتها جامعة اسبانية اليوم، شدد خلالها على أن الاتحاد يقف إلى جانب الشعب في بيلاروسيا ويدين كل أشكال العنف المُمارس بحقه.

وكرر بوريل شروط الاتحاد الأوروبي لإعادة “تطبيع” العلاقات مع بيلاروسيا منها اطلاق سراح جميع المعتقلين واجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ بفرض عقوبات على بيلاروسيا بعد انتخابات 9 آب/أغسطس عام 2020 وما اعقبها من عمليات قمع للمعارضين لنتائجها.

هذا وتحاول بيلاروسيا “الانتقام” من الاتحاد الأوروبي عبر تنظيم و تسهيل مرور مهاجرين من أراضيها إلى ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي بشكل غير مشروع.