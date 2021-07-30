وزيرة الداخلية الإيطالية: مزيد من الضوابط على بطاقة المرور الخضراء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

البندقية – أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي عن فرض مزيد من الضوابط على بطاقة المرور الخضراء (الغرين باس).

وفي ختام اجتماع لجنة النظام العام في محافظة البندقية (مقاطعة ڤينيتو ـ شمال) الجمعة، قالت الوزيرة لامورجيزي إنه “نظمنا عند الساعة 9.30 من هذا الصباح اجتماعا على مستوى وزارات مختلفة، شمل الداخلية، الصحة والدفاع، على وجه التحديد لمحاولة لفهم كيفية تنظيم عمليات فحص أكثر دقة للبطاقة الخضراء، وبشكل خاص في المطارات”.

وخلصت وزيرة الداخلية الى القول، إنه “سيتم فرض الإجراءات وتعزيزها، مع أخذ الحالات المختلفة المرتبطة ببلدان المنشأ، (بالنسبة للمسافرين) بعين الاعتبار”.