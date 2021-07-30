مسؤول أمني إيطالي: علينا حماية بنيتنا التحتية الرقمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أوضح مسؤول أمني إيطالي أنه “لإعطاء فكرة عن التحديات الجديدة للأمن القومي فقط، يجب علينا التفكير بشكل متزايد في البعد الرقمي أيضاً”، فضلا عن “شبكات الاتصالات، الطاقة، المالية والنظام الاقتصادي”.

وتحدث رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الايطالية (كوباسير)، أدولفو أورسو، في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الجمعة، عن “قانون إنشاء وكالة الأمن السيبراني، الذي أقره مجلس النواب للتو، والذي ستبنى (كوباسير) واجبات إشرافية عليها”.

وأشار أورسو إلى أنه “لا يوجد تناقض على الإطلاق”، بين عملنا ومهام الوكالة، فكلانا نتعامل مع الأمن القومي وليس مع المخابرات فقط، كوننا ‘اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية’ على وجه التحديد”. علاوة على ذلك “فالقانون التأسيسي للجنتنا لعام 2007، يتطرق إلى الأمن السيبراني أيضًا”.

وتابع: “ليس من قبيل المصادفة أن الحكومة منحت هذا التخويل لوكيل الوزارة أيضًا، الذي يمتلك تفويضاً حصرياً للمخابرات”، مبيناً أن “من الصواب أن تشرف (كوباسير) على الوكالة، تمامًا كما أن الاختصاصات الممنوحة للجان البرلمانية الأخرى وثيقة الصلة بالموضوع، لأن الأمن السيبراني بالتحديد يمثل عنصراً أساسياً من عناصر الأمن القومي”.

وأشار المسؤول الأمني إلى أن “ضرورة الأخذ بالاعتبار أن في هذه الدورة التشريعية، رفعت لجنتنا، وبالإجماع دائماً، تقريرين مهمين إلى البرلمان. أحدهما، تحت رئاسة (وزير الدفاع لورينزو) غويريني، حول شبكات 5G، يسلط الضوء، من بين أمور أخرى، على المخاطر المرتبطة بوجود جهات فاعلة صينية”.

وخلص أورسو الى القول إن “التقرير الآخر، تحت رئاسة (الرئيس السابق لكوباسير رافائيلي) ڤولپي، بشأن النظام المالي المصرفي، كشهادة لمدى سعة انتشار مفهوم الأمن القومي على الدوام”.