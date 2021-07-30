إيطاليا: 6619 إصابة بكوفيد و18 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن “هناك 6619 إصابة بفيروس كورونا تم تسجيلها في إيطاليا اليوم الجمعة”.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “منذ يوم أمس، تم تسجيل 19 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 128047 شخصاً”.

وذكرت النشرة الصحية أنه “خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تم إجراء 247486 تحليل كشف عن العدوى”، وبموجبها “تبلغ الحالات إيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس نسبة 2.67٪”، وهي مستقرة مقارنة بالأمس 2.7٪.

ولفتت النشرة إلى أنه “يوجد 201 مريض في أقسام العناية المركزة”، وهم “بزيادة بمجموع 7 حالات مقارنة بأمس مع 20 حالة دخول جديدة في آخر 24 ساعة”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “المرضى الذين يعانون من أعراض الوباء، بلغ عددهم 1812″، بزيادة “بمجموع 82 حالة”، بينما “تماثل للشفاء 4,132,510 شخصاً، “بزيادة بحاصل 2117″، ومع 82,962 حالة إيجابية حاليًا”، وهي “بزيادة بمقدار 4478”.