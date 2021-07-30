دي مايو: هدفنا القضاء على الجوع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إنه “لتحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول عام 2030، ستواصل إيطاليا القيام بدورها، لتثبت بحضورها وقيادتها أن بإمكانها أن تحدث فرقًا وتكون قادرة على تحديد الطريق الصحيح للمضي قدمًا”.

وفي رسالة نشرتها صحيفة (أڤّينيري) الفاتيكانية الجمعة، حول مؤتمر ما قبل القمة حول النظم الغذائية الذي استضافته روما قبل يومين، أضاف الوزير دي مايو، أنه “لن يتم القضاء على الجوع بحلول عام 2030 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات شجاعة، وبشكل خاص لمعالجة عدم المساواة في الحصول على الغذاء”.

وتابع: “خلال عام 2020، وبسبب الوباء أيضًا، كان على ما بين 720 و811 مليون شخص في جميع أنحاء العالم مكابدة الجوع”، حوالي 118 مليون شخص إضافي منذ عام 2019″، مشددًا على أن” إيطاليا ملتزمة دائمًا بوضع قضية الأمن الغذائي على رأس جدول أعمالها المتعدد الأطراف”.

وقال وزير الخارجية، “نحن ندرك الحاجة إلى تركيز عملنا على تعزيز الالتزامات الجماعية للأمن الغذائي العالمي، وإبقاء هذه المسألة في صدارة جدول الأعمال السياسي الدولي. وقد وفر اجتماع روما السابق للقمة الزخم السياسي الإضافي اللازم لمواجهة وحل بعض التحديات ذات الأولوية التي تواجهنا”، أي “استدامة النظم الغذائية، التضامن ومكافحة تغير المناخ”.

وأشار دي مايو إلى أن “النزاعات، الهجرة القسرية والتوترات بجميع أنواعها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانعدام الأمن الغذائي، كما يتضح ذلك من الأوضاع في مناطق الساحل والقرن الإفريقي، فضلا عن الشرق الأوسط أيضاً”.

ونوه رئيس الدبلوماسية الإيطالية بأنه “لتطوير نظم غذائية مستدامة، فإن الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري أمر بالغ الأهمية”، كما يجب وقاية الأراضي من الظواهر الجوية القصوى والتصحر”، واختتم بالقول “بينما يجب ضمان توفير المياه لصغار المزارعين ومربي الماشية”.