وزيرة الداخلية الإيطالية لرافضي التلقيح: يجب احترام القواعد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

البندقية – خاطبت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي الأشخاص الذين يرفضون تلقي اللقاحات المضادة لوباء كوفيد 19، قائلة إنه “يجب احترام القواعد”.

وفي ختام اجتماع لجنة النظام العام بمحافظة البندقية (مقاطعة ڤينيتو ـ شمال) الجمعة، قالت الوزيرة لامورجيزي، إن “الحكومة يمكنها أن تكون مع القواعد والمظاهرات المصرح بها فقط”، وكذلك “إدارة الساحات التي يمكن أن تخلق مشاكل في النظام العام”، مبينة أن “من الواضح أنه بخلاف ذلك يتم تحديد الأطراف المسؤولة وإدانتها أيضًا لفرض الامتثال للقواعد الصحية”.

وبالإجابة على أسئلة حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة، ذكرت وزيرة الداخلية، أن “الحديث هنا يجري عن مظاهرات مرتجلة وغير منظمة، لا يوجد بروتوكول للتعامل معها”. ورأت أنه على أي حال، “لم نواجه مشاكل كبيرة تتعلق بالنظام العام في الوقت الحالي، وفي الواقع في بعض الحالات شهدنا مشاركة أقل مما توقعه المنظمون، لكننا وقوى الأمن نتابع الموقف بعناية، على أمل أنه حتى عند القيام بهذه المظاهرات، تؤخذ حرية الآخرين بعين الاعتبار”.