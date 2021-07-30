سالفيني: 30 ألف عملية رسوّ لمهاجرين ووزيرة الداخلية لا تحرك ساكنًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – انتقد زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني وزيرة داخلية بلاده لوتشانا لامورجيزي، بالقول إنه تم تسجيل 30 ألفًا عملية رسوّ لمهاجرين وهي لا تحرك ساكنًا.

وأضاف سالفيني في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الجمعة، أن “هذا الصباح شهد وصول 400 مهاجر، مع كل ما يترتب على ذلك من مشاكل، لا اقتصادية وحسب، بل صحية أيضاً”، كما أن “العديد من القاصرين يفرون من مراكز الحجر الصحي. وفي هذه الأثناء نحن نستعد لمطالبة الإيطاليين بامتلاك بطاقة المرور الخضراء”.

وأشار السيناتور إلى أنه “في السنة التي أمضيتها في الحكومة أظهرنا أنه من الممكن الحد من رسوّ قوارب الهجرة”، إلا أن “المشكلة تكمن في الجمود التام من جانب وزيرة الداخلية التي لا تحرك ساكناً”.

وفي معرض إعلانه طلب لقاء مع رئيس الوزراء ماريو دراغي حول موضوع الهجرة، أكد زعيم الرابطة، أن ضد وزيرة الداخلية هناك أرقام “تتحدث لوحدها، فلدينا ثلاثون ألف مهاجر رسوّا، وشهر تموز/يوليو لم ينته بعد”. وأردف: “انني لا اتحدث عن وزارة الداخلية وهي آلية تعمل بشكل متكامل، بل عن الوزيرة”.

ورداً على سؤال عما إذا كان كلامه يوحي بطلب استقالة من الوزيرة، أجاب سالفيني “كلا، لقد طلبت مجرد توضيح، ومرجعي هو رئيس الوزراء”، فـ”لا أنا ولا هو بوسعنا أن نحتمل صيفًا مليئًا بالفوضى وعمليات الرسوّ”.