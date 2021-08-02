هجوم سيبراني خارجي يعطل الشبكة الالكترونية لمقاطعة لاتسيو الايطالية وبوابتها الصحية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تعرض مركز معالجة البيانات الخاص بمقاطعة لاتسيو (وسط إيطاليا) التي مقرها العاصمة روما، لهجوم سبيراني قادم من خارج البلاد استمر لمدة 24 ساعة على الأقل وأوقف أنشطة بوابة الصحة الالكترونية وشبكة التطعيم الخاصة بلقاحات فيروس كورونا المستجد.

ولم تحدد بعد التحقيقات التي تجريها شرطة البريد، بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في روما، المنطقة الجغرافية مصدر البرمجيات الخبيثة التي أصابت خوادم المقاطعة.

كما تحقق شرطة البريد بشأن طلب فدية كبيرة من عملة البيتكوين.

ولا تزال خدمة الحجز الالكتروني للقاحات معطلة حتى صباح اليوم بسبب تشفير الجهات المتسللة لجميع ملفات مركز معالجة البيانات الخاصة بالمقاطعة.